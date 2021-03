NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Encavis nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,30 Euro belassen. Die 2020er-Zahlen des im Bereich Erneuerbarer Energien tätigen Unternehmens hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick enttäusche aber etwas./mf/ajx