HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Encavis von 21,00 auf 20,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Solar- und Windpark-Betreiber habe gute Ergebnisse vorgelegt und in den wichtigsten Geschäftskennziffern enormes Wachstum gezeigt, schrieb Analyst Jan Bauer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine mögliche Abschöpfung von Übergewinnen durch den Staat hätte keine größeren Auswirkungen auf die Bewertung./ag/mis