FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Encavis nach Zahlen von 14,10 auf 18,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Betreiber von Solarparks und Windkraftanlagen habe solide Zahlen für das erste Halbjahr 2020 berichtet und seinen Jahresausblick bestätigt, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die beiden Großprojekte in Spanien kämen planmäßig voran./mf/la