NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Enel vor den Neunmonatszahlen des italienischen Stromkonzerns von 7,00 auf 6,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ahmed Farman verschob den Bewertungszeitrahmen auf 2023. Das neue Kursziel begründete er hauptsächlich mit Nettoschulden-Effekten. Die Verbindlichkeiten dürfen auch bei der Zahlenvorlage im Fokus stehen, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/He