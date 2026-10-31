Enel Aktie
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Marktkap. 92,61 Mrd. EURKGV 22,69 Div. Rendite 5,52%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
AI Analyse
Enel Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Enel vor Zahlen zum dritten Quartal von 10,65 auf 10,35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er erwarte keine großen Neuigkeiten, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Das Wachstum des italienischen Versorgers werde zunehmend durch das Netzgeschäft und die erneuerbaren Energien gestützt. Das niedrigere Kursziel resultiere unter anderem aus der gestiegenen Verschuldung und dem höheren Abzinsungsfaktor (Weighted Average Cost of Capital)./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Enel Buy
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
10,35 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,58 €
|Abst. Kursziel*:
8,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,59 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,97%
|
Analyst Name:
Gonzalo Sanchez-Bordona
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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