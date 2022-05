ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Enel nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Trotz negativer externer Faktoren habe der Energiekonzern ein solides Quartal hingelegt, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Gewinnerwartungen am Markt seien gut übertroffen worden./tav/mis