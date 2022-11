ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Enel auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,90 Euro belassen. Die neuen Ziele des Versorgers zur Schuldenreduktion seien äußert erfreulich, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das gelte um so mehr, als die Dividende nicht betroffen sei./mf/la