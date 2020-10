NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Enel vor Halbjahreszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 8,95 Euro belassen. Der italienische Energiekonzern werde ein starkes zweites Halbjahr hinlegen müssen, um die Konsensschätzungen für 2020 zu erreichen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu beitragen könnte eine durchgreifende Erholung der Aktivitäten in Lateinamerika./bek/he