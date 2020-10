Aktie in diesem Artikel Enel S.p.A. 7,67 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Enel-Aktie auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 10,20 Euro belassen. Bei den auf Erneuerbare Energien setzenden europäischen Versorgern dürften drei Kriterien entscheidend für den Erfolg der Strategie sein, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Diese Kriterien seien eine solide Bilanz, um kapitalintensive Projekte zu finanzieren, eine beträchtliche Anzahl von Entwicklungsprojekten und deren operative Umsetzung in funktionierende Vermögenswerte. Die größten Erfolgsgeschichten in dieser Hinsicht schrieben bislang Enel und Iberdrola./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2020 / 23:01 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.