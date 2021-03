Aktie in diesem Artikel Enel S.p.A. 8,13 EUR

-0,44% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Enel S.p.A. 8,13 EUR -0,44% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Enel auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Eine Analyse der Verpachtung von Meeresböden - der beste Indikator für künftige Marktanteile im Bereich Offshore-Windprojekte - lege nahe, dass der Marktanteil der großen Ölkonzerne in diesem Bereich deutlich geringer ausfallen dürfte als bislang erwartet, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das sollte die großen Konzerne Grüner Energie (GEMs), die im Offshore-Bereich aktiv seien, beruhigen. Er bevorzuge zugleich breit aufgestellte Unternehmen wie Enel oder RWE./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2021 / 19:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.