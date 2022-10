NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Enel vor Quartalszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 6,85 Euro belassen. Das Quartal dürfte für den italienischen Energiekonzern schlecht verlaufen sein, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies wiederum berge Risiken für das Erreichen der Ziele für das Gesamtjahr./bek/he