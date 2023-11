Goldman Sachs Group Inc.

Enel Conviction Buy List

08:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Enel von 8,35 auf 8,45 Euro angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Das neue Geschäftsmodell des italienischen Versorgers stelle eine Abkehr von der Vergangenheit dar, schrieb Analyst Alberto Gandolfi am Dienstagabend in Reaktion auf die Mittelfristziele. Der Experte verwies auf eine starke Reduzierung der Nettoinvestitionen, höherer Erträge aus erneuerbaren Energien und eine allgemeine Verringerung des Risikos etwa durch eine geringere Kapitalintensität, einen größeren Anteil an regulierten Gewinnen und eine sinkende Verschuldung./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2023 / 18:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com