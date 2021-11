NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Enel von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 6,60 auf 7,00 Euro angehoben. Angesichts der gesunkenen Gewinnerwartungen und der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung seit August schienen die Risiken für die Wachstumsaussichten des Energiekonzerns nun eingepreist, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie. Positive Impulse für die Aktie könnte der Kapitalmarkttag am 24. November bringen./gl/ag