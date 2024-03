Jefferies & Company Inc.

Enel Hold

19:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel nach dem Verkauf eines kleinen Teils des italienischen Netzwerkes auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Der Verkauf sei wohl bereits in den auf dem Kapitalmarkttag des Unternehmens vorgestellten Plänen enthalten gewesen, so dass sich die Konzernziele bis 2026 nicht ändern dürften, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Der Schritt helfe beim Schuldenabbau./mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2024 / 11:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2024 / 11:38 / ET

