NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Analyst Ahmed Farman betonte in einer am Freitag vorliegenden Studie, das Management des Energiekonzerns bleibe bei seinen Planungen zuversichtlich für die Jahre 2024 bis 2026. Das Management berichte von guten Fortschritten bei den geplanten Veräußerungen. Die diesbezüglich letzten Maßnahmen seien in einem "fortgeschrittenen" Stadium./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 16:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2024 / 16:41 / ET

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com