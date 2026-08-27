DAX 26.544 +0,7%ESt50 6.477 +0,8%MSCI World 4.993 +0,4%Top 10 Crypto 10,34 -1,2%Nas 26.541 +1,6%Bitcoin 68.482 -0,6%Euro 1,1644 -0,1%Öl 89,3 -0,4%Gold 4.603 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Enel Aktie

Kaufen
Verkaufen
Enel Aktien-Sparplan
9,47 EUR +0,12 EUR +1,27 %
STU
8,88 CHF +0,12 CHF +1,38 %
BRX
finanzen.net zero
Enel jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 94,4 Mrd. EUR

KGV 22,69 Div. Rendite 5,52%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 928624

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0003128367

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ESOCF

AI Analyse

Bernstein Research

Enel Market-Perform

09:26 Uhr
Enel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Enel S.p.A.
9,47 EUR 0,12 EUR 1,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 9,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Höhere Inflation helfe den italienischen regulierten Versorgern etwas bei ansonsten drohenden Kürzungen der vom Regulierer erlaubten Kapitalrendite, schrieb Bartlomiej Kubicki am Donnerstag./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 12:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Market-Perform

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
9,80 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
9,45 €		 Abst. Kursziel*:
3,68%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
9,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,45%
Analyst Name:
Bartlomiej Kubicki 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

09:26 Enel Market-Perform Bernstein Research
27.08.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
04.08.26 Enel Kaufen DZ BANK
31.07.26 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Enel S.p.A.

finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich im Minus
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone
finanzen.net Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich leichter
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 notiert mittags im Minus
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart stärker
finanzen.net Impulsarmer Handel in Europa: STOXX 50 pendelt zum Start des Donnerstagshandels um seinen Schlusskurs vom Mittwoch
finanzen.net STOXX-Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 nachmittags
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Freitagmittag schwächer
reNEWS Enel acquires 84MW Italian wind farm
Zacks Enel (ENLAY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
Zacks Are Utilities Stocks Lagging Enel (ENLAY) This Year?
reNEWS Enel buys 270MW US solar portfolio
Benzinga Enel Chile Reports Q1 2026 Results: Full Earnings Call Transcript
reNEWS Enel lifts investment to €53bn for 2026-28 plan
Zacks All You Need to Know About Enel (ENLAY) Rating Upgrade to Buy
Zacks What Makes Enel SpA (ENLAY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
RSS Feed
Enel S.p.A. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.