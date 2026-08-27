Enel Aktie
Marktkap. 94,4 Mrd. EURKGV 22,69 Div. Rendite 5,52%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
AI Analyse
Enel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 9,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Höhere Inflation helfe den italienischen regulierten Versorgern etwas bei ansonsten drohenden Kürzungen der vom Regulierer erlaubten Kapitalrendite, schrieb Bartlomiej Kubicki am Donnerstag./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 12:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Enel Market-Perform
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
9,80 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
9,45 €
|Abst. Kursziel*:
3,68%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
9,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,45%
|
Analyst Name:
Bartlomiej Kubicki
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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