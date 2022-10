LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Enel vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Analyst Jose Ruiz rechnet mit einem starken dritten Quartal, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Der Nettogewinn des spanischen Versorgers sollte damit in den ersten neun Monaten um ein Fünftel im Vergleich zum Vorjahr angestiegen sein./tav/jha