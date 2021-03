NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Enel nach der Telefonkonferenz im Anschluss an die endgültigen Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9,40 Euro belassen. Italiens größter Versorger habe im Heimatmarkt besser als von der US-Bank erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Garrido begründete dies unter anderem mit den Gewinnen im Stromhandel und einer überraschend hohen Profitabilität im Geschäft mit erneuerbaren Energien./la/fba