NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Enel vor den am 3. November erwarteten Quartalszahlen von 9,00 auf 7,30 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde aber auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit schwachen Neunmonatszahlen, die kurzfristig die Stimmung für die Aktie des Energieunternehmens negativ beeinflussen dürften. Er rechnet aber zugleich damit, dass das Management während des Kapitalmarkttages im November daher umfangreiche Veräußerungen von Vermögenswerten ankündigen werde./ck/jha/