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RBC Capital Markets

Enel Underperform

08:46 Uhr
Enel Underperform
Aktie in diesem Artikel
Enel S.p.A.
9,91 EUR -0,01 EUR -0,10%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Enel von 8,80 auf 8,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Gaspreisbremse und die Verlängerung der Regionalsteuer (IRAP) drückten das Ergebnis des Versorgers, schrieb Fernando Garcia am Sonntag. Insgesamt würden ungelöste Probleme aktuell nur schlimmer./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2026 / 17:47 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Underperform

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
8,60 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
9,86 €		 Abst. Kursziel*:
-12,80%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
9,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,20%
Analyst Name:
Fernando Garcia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,96 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.