HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Energiekontor von 136 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Simon Jouck überarbeitete in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit dem Projektentwickler im Windkraftsektor seine Annahmen. Er bezieht nun in sein Bewertungsmodell den Windpark in Oerel sowie den Solarpark Garzau Garzin ein. Zudem habe er den 45-Megawatt-Solarpark in die Genehmigungsphase verschoben und berücksichtige nun auch höhere Materialkosten und Zinssätze. Das dürfte die kurzfristigen Margen belasten. Jouck kappte daher seine Schätzung für das operative Ergebnis 2022 deutlich und für 2023 moderat./ck/gl