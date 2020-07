NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Engie nach starken Zahlen des Netzbetreibers Spie auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Für Engie ließen sich daraus positive Rückschlüsse ziehen, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So habe Spie mitgeteilt, dass die geschäftlichen Aktivitäten nun wieder zur Normalität zurückgefunden haben./bek/fba