DAX 25.464 -0,5%ESt50 6.307 -0,3%MSCI World 4.950 -0,6%Top 10 Crypto 11,24 -1,2%Nas 26.980 -1,0%Bitcoin 74.835 -0,5%Euro 1,1402 -0,4%Öl 101,2 +2,0%Gold 4.285 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Engie (ex GDF Suez) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
23,66 EUR -0,15 EUR -0,63 %
STU
22,24 CHF -0,12 CHF -0,52 %
BRX
finanzen.net zero
Engie (ex GDF Suez) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 60,15 Mrd. EUR

KGV 14,76 Div. Rendite 6,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0ER6Q

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0010208488

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ENGQF

AI Analyse

Bernstein Research

Engie (ex GDF Suez) Outperform

14:56 Uhr
Engie (ex GDF Suez) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Engie (ex GDF Suez)
23,66 EUR -0,15 EUR -0,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Engie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27,70 Euro belassen. Angesichts eines historischen Dürresommers in Europa sei die Wasserkraftproduktion dort seit Jahresbeginn in allen Regionen mit Ausnahme von Großbritannien rückläufig gewesen, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Besonders schwierig sei die Lage in Österreich, Deutschland, Frankreich und Italien, wo die Produktion deutlich unter den historischen Durchschnittswerten liege. Dementsprechend sei der französische Versorger Engie davon besonders negativ betroffen./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 14:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Engie (ex GDF Suez) Outperform

Unternehmen:
Engie (ex GDF Suez)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
27,70 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
23,72 €		 Abst. Kursziel*:
16,78%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
23,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,08%
Analyst Name:
Bartlomiej Kubicki 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,35 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Engie (ex GDF Suez)

14:56 Engie (ex GDF Suez) Outperform Bernstein Research
22.09.26 Engie (ex GDF Suez) Outperform Bernstein Research
09.09.26 Engie (ex GDF Suez) Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Engie (ex GDF Suez) Market-Perform Bernstein Research
14.04.26 Engie (ex GDF Suez) Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Engie (ex GDF Suez)

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Engie auf 'Outperform' trotz Zielsenkung
dpa-afx Ströer-Aktie steigt in MDAX auf, HUGO BOSS muss weichen - VW-Aktie fliegt aus EuroStoxx 50 - Auch Rotation im SMI und ATX
finanzen.net CAC 40-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Engie (ex GDF Suez) von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Aktien von VW und Wolters Kluwer fliegen raus - Nokia und Engie neu im EURO STOXX 50
dpa-afx Neu im EURO STOXX 50: Aktien von Engie und Nokia drängen VW und Wolters Kluwer raus
finanzen.net CAC 40-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Business Times Suez Canal revival gathers pace as Hormuz crisis reroutes ships
Business Times CDG takes full control of EV charging unit after buying out partner Engie
Business Times SP Mobility, CDG Engie win contracts for EV chargers at 13 sites, including BTOs
reNEWS ENGIE commissions Scottish battery double
Benzinga Hormuz is No Suez or Panama Canal, Says Global Shipping Giant, Slams Trump&#39;s 20% Toll as &#39;Fundamentally Wrong&#39;
Financial Times Maersk to send first cargo through Suez Canal since start of Iran war
Zacks All You Need to Know About ENGIE - Sponsored ADR (ENGIY) Rating Upgrade to Strong Buy
Zacks Has ENGIE - Sponsored ADR (ENGIY) Outpaced Other Utilities Stocks This Year?
RSS Feed
Engie (ex GDF Suez) zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.