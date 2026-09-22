Engie (ex GDF Suez) Aktie
Marktkap. 60,15 Mrd. EURKGV 14,76 Div. Rendite 6,02%
WKN A0ER6Q
ISIN FR0010208488
Symbol ENGQF
AI Analyse
Engie (ex GDF Suez) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Engie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27,70 Euro belassen. Angesichts eines historischen Dürresommers in Europa sei die Wasserkraftproduktion dort seit Jahresbeginn in allen Regionen mit Ausnahme von Großbritannien rückläufig gewesen, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Besonders schwierig sei die Lage in Österreich, Deutschland, Frankreich und Italien, wo die Produktion deutlich unter den historischen Durchschnittswerten liege. Dementsprechend sei der französische Versorger Engie davon besonders negativ betroffen./la/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 14:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Engie (ex GDF Suez) Outperform
|Unternehmen:
Engie (ex GDF Suez)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
27,70 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
23,72 €
|Abst. Kursziel*:
16,78%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
23,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,08%
|
Analyst Name:
Bartlomiej Kubicki
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,35 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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