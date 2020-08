NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Engie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Analyst Vincent Ayral geht davon aus, dass der Energiekonzern seine knapp 30-prozentige Beteiligung am Entsorger Suez an dessen interessierten Konkurrenten Veolia Environnement verkaufen wird. Der von Veolia gebotene, 27-prozentige Bewertungsaufschlag auf den letzten Suez-Schlusskurs sei ordentlich, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichzeitig habe Veolia seit Jahren auf diese Gelegenheit gehofft, aber kaum noch daran geglaubt. Den hohen Preis für die Transaktion, die auch strategisch sinnvoll sei, könne Veolia mit einer nur begrenzten Kapitalerhöhung inklusive der Ausgabe von Hybridanleihen stemmen, da der Verkauf des Wassergeschäfts von Suez schon beschlossene Sache sei. Zudem könne Veolia einen großen Teil des Preises durch die erheblichen Synergien wieder hereinholen./gl/ag