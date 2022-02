NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Engie nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Der Energiekonzern habe sehr stark abgeschnitten, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Nach dem 2021 zweimal angehobenen Ausblick habe Engie für 2022 erwartungsgemäß konservative Ziele ausgegeben./gl/mis