NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Engie von 20,50 auf 19,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Ausblick des Versorgers beinhalte für die Jahre bis 2024 ein Wachstum der fortzuführenden Geschäftsaktivitäten und stütze die steigende Dividende, erscheine aber konservativ, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen beinhalteten nun allerdings vorsichtigere Annahmen für die Bereiche Erneuerbare Energien und Netzwerke./gl/eas