NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Engie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. "Sehr solide", so lautete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die erste Einschätzung von Analyst Vincent Ayral zu den Neunmonatszahlen des französischen Versorgers./ajx/ngu