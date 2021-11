NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Eni von 13,70 auf 14,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz eines weiteren Quartals mit unerwartet starken Zahlen hätten die Aktienkurse der Ölkonzerne nachgegeben, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Mit Free-Cashflow-Renditen von über 10 Prozent für 2022 sei der Sektor weiterhin günstig. Bis zur Bekanntgabe der Kennziffern für das vierte Quartal gehöre Eni zu seinen Branchenfavoriten./edh/mis