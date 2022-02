NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eni nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Aktienkurs des Mineralöl- und Energieunternehmens sei im Jahresvergleich hinter dem Sektor zurückgeblieben, doch die nun vorgelegten starken Zahlen dürften dazu beitragen, diese Lücke zu schließen, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer ersten Reaktion am Freitag. Er verwies insbesondere auf den bereinigten Nettogewinn, der deutlich über dem Konsens gelegen habe./ck/stk