Jefferies & Company Inc.

Eni Buy

27.10.23

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eni nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Ölkonzern habe durch die Bank stark abgeschnitten und die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick für den Barmittelzufluss aus der operativen Tätigkeit (CFFO) beinhalte zudem ein gut zehnprozentiges Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzung./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / 03:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2023 / 03:41 / ET

