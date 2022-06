Aktie in diesem Artikel Eni S.p.A. 12,97 EUR

-1,97% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Eni S.p.A. 12,97 EUR -1,97% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eni von 16,00 auf 17,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Henry Tarr hob in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Preis-Annahmen für Öl der Sorte Brent bis 2024 an. Der Öl- und Gas-Sektor biete derzeit die höchsten Erträge seit mehr als einem Jahrzehnt. Die Bewertung von Eni erscheine nach wie vor nicht anspruchsvoll. Seine Favoriten bleiben aber Shell und Totalenergies unter den integrierten Ölkonzernen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2022 / 18:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.