HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eni nach Quartalszahlen von 17,50 auf 16,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe die Erwartungen deutlich übertroffen, den Ausblick angehoben und wolle zudem mehr Aktien zurückkaufen, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei die Aktie nach dem Kursrückgang attraktiv. Das trotz angehobener Schätzungen gesenkte Kursziel begründete Tarr mit den gestiegen Risiken im Zusammenhang mit russischen Gaslieferungen./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 17:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.