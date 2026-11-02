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AI Analyse

UBS AG

Eni Buy

14:56 Uhr
Eni Buy
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
26,00 EUR -0,27 EUR -1,03%
Charts| News| Analysen
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Analyst Joshua Stone hob in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung der Quartalsberichte aus der europäischen Ölbranche hervor, dass die Unternehmen die Gewinnerwartungen nunmehr zwei Quartale in Folge übertroffen hätten. Dies sei umso beeindruckender, da die Schätzungen im Monat vor der Veröffentlichung der Zahlen um 15 Prozent nach oben korrigiert worden seien, schrieb er. Eni und BP haben seines Erachtens die positivsten Berichte veröffentlicht./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 20:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 20:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Buy

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,87 €		 Abst. Kursziel*:
23,70%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,10%
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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