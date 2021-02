NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eni nach Zahlen für das Schlussquartal 2020 auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,60 Euro belassen. Während der Nettogewinn und das operative Ergebnis (Ebit) auf bereinigter Basis die Konsensschätzungen übertroffen hätten, habe die Barmittelentwicklung des Ölkonzerns enttäuscht, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion./gl/edh