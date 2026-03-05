DAX 23.638 -0,8%ESt50 5.723 -1,0%MSCI World 4.450 -0,2%Top 10 Crypto 9,1515 -4,7%Nas 22.749 -0,3%Bitcoin 60.652 -0,6%Euro 1,1561 -0,4%Öl 89,00 +5,6%Gold 5.089 +0,1%
Eni Aktie

20,41 EUR +0,24 EUR +1,16 %
STU
18,41 CHF +0,17 CHF +0,91 %
BRX
Marktkap. 58,75 Mrd. EUR

KGV 18,72
WKN 897791

ISIN IT0003132476

Symbol EIPAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

12:11 Uhr
Eni S.p.A.
20,41 EUR 0,24 EUR 1,16%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eni von 14,50 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Beim Energiekonzern laufe es stark, schrieb Henry Tarr am Donnerstagabend. Die Aktien der Italiener seien allerdings relativ fair bewertet./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 20:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

