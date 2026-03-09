DAX 23.553 -1,7%ESt50 5.760 -1,3%MSCI World 4.428 -0,2%Top 10 Crypto 9,0975 +0,0%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 59.861 -0,6%Euro 1,1588 -0,2%Öl 91,78 +0,4%Gold 5.180 -0,2%
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Wall Street stabil erwartet -- Deutschland gibt Ölreserven frei -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, DroneShield im Fokus
Top News
Souveräne Drohnenabwehr: DroneShield startet eigene Fertigung in der Europäischen Union - Aktie höher Souveräne Drohnenabwehr: DroneShield startet eigene Fertigung in der Europäischen Union - Aktie höher
BioNTech-Aktie im Rebound: Anleger und Experten suchen Gründe für den Schockabgang der Gründer BioNTech-Aktie im Rebound: Anleger und Experten suchen Gründe für den Schockabgang der Gründer
Eni Aktie

Kaufen
Verkaufen
Eni Aktien-Sparplan
20,98 EUR +0,12 EUR +0,55 %
STU
18,91 CHF +0,41 CHF +2,24 %
BRX
Marktkap. 58,95 Mrd. EUR

KGV 18,72
WKN 897791

ISIN IT0003132476

Symbol EIPAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Eni Hold

12:41 Uhr

Eni Hold

12:41 Uhr
Eni Hold
Eni S.p.A.
20,98 EUR 0,12 EUR 0,55%
Charts| News| Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 17,50 Euro auf "Hold" belassen. Bis zu einer Öffnung der Straße von Hormus dürfte die Ölknappheit ausgeprägt bleiben, schrieb Henry Tarr am Dienstagabend. Der Schlüssel für eine Entspannung der Lage sei also eine Öffnung der Meeresenge. Wegen der Knappheit an Flüssiggas blieben die Preise hierfür in Europa auf hohem Niveau./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
17,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
20,90 €		 Abst. Kursziel*:
-16,25%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
20,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,59%
Analyst Name:
Henry Tarr 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

12:41 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.26 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.03.26 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.03.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

