Eni Aktie
Marktkap. 58,95 Mrd. EURKGV 18,72
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 17,50 Euro auf "Hold" belassen. Bis zu einer Öffnung der Straße von Hormus dürfte die Ölknappheit ausgeprägt bleiben, schrieb Henry Tarr am Dienstagabend. Der Schlüssel für eine Entspannung der Lage sei also eine Öffnung der Meeresenge. Wegen der Knappheit an Flüssiggas blieben die Preise hierfür in Europa auf hohem Niveau./bek/ag
Zusammenfassung: Eni Hold
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
17,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
20,90 €
|Abst. Kursziel*:
-16,25%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
20,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,59%
|
Analyst Name:
Henry Tarr
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
