Eni Aktie
Marktkap. 65,31 Mrd. EURKGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Eni mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. Der Ölkonzern habe jüngst schwächere Quartalszahlen als erwartet vorgelegt, aber wegen steigender Rohstoffpreise das Jahresziel für den operativen Cashflow um 20 Prozent angehoben, schrieb Henry Tarr am Dienstagabend in seinem Rückblick. Dazu komme das um 90 Prozent erhöhte Volumen der für 2027 geplanten Aktienrückkäufe. Den beeindruckenden Jahresstart im Bereich Exploration spiegele die Bewertung schon wider - andere Branchentitel hätten noch mehr Potenzial./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Hold
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
23,42 €
|Abst. Kursziel*:
-6,04%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
23,49 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,32%
|
Analyst Name:
Henry Tarr
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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