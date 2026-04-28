Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Eni Hold

08:31 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Eni mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. Der Ölkonzern habe jüngst schwächere Quartalszahlen als erwartet vorgelegt, aber wegen steigender Rohstoffpreise das Jahresziel für den operativen Cashflow um 20 Prozent angehoben, schrieb Henry Tarr am Dienstagabend in seinem Rückblick. Dazu komme das um 90 Prozent erhöhte Volumen der für 2027 geplanten Aktienrückkäufe. Den beeindruckenden Jahresstart im Bereich Exploration spiegele die Bewertung schon wider - andere Branchentitel hätten noch mehr Potenzial./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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