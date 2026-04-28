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Symbol EIPAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Eni Hold

08:31 Uhr
Eni Hold
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
23,49 EUR 0,01 EUR 0,02%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Eni mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. Der Ölkonzern habe jüngst schwächere Quartalszahlen als erwartet vorgelegt, aber wegen steigender Rohstoffpreise das Jahresziel für den operativen Cashflow um 20 Prozent angehoben, schrieb Henry Tarr am Dienstagabend in seinem Rückblick. Dazu komme das um 90 Prozent erhöhte Volumen der für 2027 geplanten Aktienrückkäufe. Den beeindruckenden Jahresstart im Bereich Exploration spiegele die Bewertung schon wider - andere Branchentitel hätten noch mehr Potenzial./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Hold

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
23,42 €		 Abst. Kursziel*:
-6,04%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
23,49 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,32%
Analyst Name:
Henry Tarr 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

08:31 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.04.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
27.04.26 Eni Buy UBS AG
24.04.26 Eni Kaufen DZ BANK
24.04.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
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