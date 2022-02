NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eni nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die vorgelegten soliden Zahlen unterstützten seine Anlageempfehlung, schrieb Analyst Christyan Malek in einer ersten Reaktion am Freitag und verwies darauf, dass er die Aktie des Öl- und Energieunternehmens erst am Mittwoch wieder in die Bewertung aufgenommen habe./ck/stk