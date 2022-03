NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 19,00 auf 19,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ölaktien seien nach dem vorangehenden Ölpreisverfall in der Pandemie und dem sich nun anbahnenden Superzyklus attraktiv bewertet, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies gelte auch insofern, da die Barmittelzuflüsse kräftig steigen dürften. Bei Eni zeichne sich zudem mit dem Kapitalmarkttag am 18. März ein womöglich positiver Kurstreiber ab./tav/mis