NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Analyst Christyan Malek sprach in einer ersten Reaktion am Freitag von starken Quartalszahlen des Öl- und Gaskonzerns, die der Aktie Aufwärtsimpulse geben sollten./ck/ag