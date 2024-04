JP Morgan Chase & Co.

Eni Overweight

11:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni auf "Overweight" belassen und ein Kursziel von 18,50 Euro genannt. Er blicke weiterhin optimistisch auf Öl- und Gasaktien, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Nachfrageindikatoren blieben robust und die Free-Cashflow-Renditen erschienen attraktiv angesichts der erwarteten Finanzmittelzuflüsse (Free Cashflow) in den Jahren 2024 und 2025./mis/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2024 / 23:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2024 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

