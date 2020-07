NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Eine geringere Nachfrage infolge der Corona-Krise und schwächere Gaspreise dürften die Zahlen des italienischen Energiekonzerns belastet haben, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./bek/stk