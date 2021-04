NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eni auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. BP und Shell zählten zu seinen bevorzugten Werten, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Eni-Aktie erscheine indes nach der relativ widerstandsfähigen Entwicklung seit Jahresbeginn im Sektorvergleich teuer./gl/edh