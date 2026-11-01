E.ON Aktie
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Marktkap. 50,08 Mrd. EURKGV 24,30 Div. Rendite 3,53%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
AI Analyse
EON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 22,70 Euro auf "Buy" belassen. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) habe die Erwartungen erfüllt und der Nettogewinn liege leicht darüber, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch in seiner ersten Reaktion./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: E.ON Buy
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
22,70 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
19,04 €
|Abst. Kursziel*:
19,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
18,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,58%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,01 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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