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Jefferies & Company Inc.

EON SE Buy

09:01 Uhr
EON SE Buy
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 22,70 Euro auf "Buy" belassen. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) habe die Erwartungen erfüllt und der Nettogewinn liege leicht darüber, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch in seiner ersten Reaktion./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: E.ON Buy

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
22,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,04 €		 Abst. Kursziel*:
19,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
18,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,58%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,01 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

09:01 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
08:41 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.26 E.ON Outperform Bernstein Research
09.11.26 E.ON Equal-weight Morgan Stanley
05.11.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
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