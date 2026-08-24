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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

EON SE Buy

08:01 Uhr
EON SE Buy
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eon von 19,30 auf 21 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. "Das Fenster der Möglichkeiten ist geöffnet", so der Titel der Kaufempfehlung des Analysten Andrew Fisher vom Dienstag. Der Markt habe auf den jüngsten Entwurf der Bundesnetzagentur für die fünfte Gas-Regulierungsperiode überreagiert. Die Kurskorrektur biete nun eine attraktive Einstiegschance in den Versorger mit seinen guten Wachstums- und Renditechancen im deutschen Stromnetz./rob/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: E.ON Buy

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,83 €		 Abst. Kursziel*:
17,78%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
17,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,94%
Analyst Name:
Andrew Fisher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

08:01 E.ON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.26 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
17.08.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 E.ON Sector Perform RBC Capital Markets
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