E.ON Aktie
Marktkap. 45,58 Mrd. EURKGV 24,30 Div. Rendite 3,53%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
AI Analyse
EON SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eon von 19,30 auf 21 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. "Das Fenster der Möglichkeiten ist geöffnet", so der Titel der Kaufempfehlung des Analysten Andrew Fisher vom Dienstag. Der Markt habe auf den jüngsten Entwurf der Bundesnetzagentur für die fünfte Gas-Regulierungsperiode überreagiert. Die Kurskorrektur biete nun eine attraktive Einstiegschance in den Versorger mit seinen guten Wachstums- und Renditechancen im deutschen Stromnetz./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: E.ON Buy
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
21,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
17,83 €
|Abst. Kursziel*:
17,78%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
17,81 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,94%
|
Analyst Name:
Andrew Fisher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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