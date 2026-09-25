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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

EON SE Buy

08:56 Uhr
EON SE Buy
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Fisher kam mit einem positiven Eindruck von RWE und Eon von der German Corporate Conference in München zurück, wie er am Freitag schrieb. Beide Unternehmen hätten dank struktureller Trends nachhaltige Wachstumschancen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 17:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: E.ON Buy

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,19 €		 Abst. Kursziel*:
22,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,00%
Analyst Name:
Andrew Fisher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

08:56 E.ON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 E.ON Buy UBS AG
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26.08.26 E.ON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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