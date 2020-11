NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Zahlen und einer erneuten Senkung der Jahresziele auf "Hold" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Insgesamt bestätigten die Resultate zum zweiten Quartal und der eingetrübte Ausblick seine negative Einschätzung der kurzfristigen Gewinndynamik des Energiekonzerns, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/la