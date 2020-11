NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,80 Euro belassen. Das dritte Quartal des Versorgers sei insgesamt wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Lockdown-Auswirkungen stellten ein Restrisiko dar, weshalb die Konsensschätzungen für den operativen Gewinn etwas zu hoch wirkten./mf/tih