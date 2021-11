NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,80 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Energiekonzerns habe die Konsensschätzung um 6 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Damit könnten die Gewinnschätzungen des Marktes für 2021 steigen./edh/mis