NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Eon anlässlich neuer Finanzziele auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,80 Euro belassen. Der aktualisierte Ausblick des Energieversorgers habe den durchschnittlichen Markterwartungen entsprochen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/he